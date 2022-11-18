Тегеран, 18 ноября 2022, 19:53 — REGNUM 17 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у его страны есть важные союзники по всему миру, такие как Иран, для укрепления экономической независимости государства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
«У нас есть большие друзья в мире с огромным научным и технологическим потенциалом, включая Исламскую Республику Иран, Китайскую Народную Республику, Российскую Федерацию, наших братьев в Индии и Беларуси», — заявил президент Венесуэлы.
Таким образом, он пояснил, что эти союзники помогут Каракасу «в великой научно-технической революции, которую Каракас должен осуществить, чтобы укрепить экономическую независимость Венесуэлы».
Мадуро, который сделал эти заявления из нефтехимического комплекса Ана Мария Кампос, сослался на соглашения, достигнутые между Каракасом и Тегераном.
«Сегодня утром прибыла делегация министров, которые участвовали в смешанной комиссии между Ираном и Венесуэлой», — сообщил он, имея в виду поездку венесуэльских министров в иранскую столицу, которые вели переговоры с иранскими коллегами по технологическим вопросам.
«Министры вернулись на родину с очень хорошими новостями о дальнейшем научно-техническом сотрудничестве между двумя странами», — заявил Мадуро.