Тегеран, 18 ноября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. 17 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у его страны есть важные союзники по всему миру, такие как Иран, для укрепления экономической независимости государства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«У нас есть большие друзья в мире с огромным научным и технологическим потенциалом, включая Исламскую Республику Иран, Китайскую Народную Республику, Российскую Федерацию, наших братьев в Индии и Беларуси», — заявил президент Венесуэлы.

Таким образом, он пояснил, что эти союзники помогут Каракасу «в великой научно-технической революции, которую Каракас должен осуществить, чтобы укрепить экономическую независимость Венесуэлы».

Мадуро, который сделал эти заявления из нефтехимического комплекса Ана Мария Кампос, сослался на соглашения, достигнутые между Каракасом и Тегераном.

«Сегодня утром прибыла делегация министров, которые участвовали в смешанной комиссии между Ираном и Венесуэлой», — сообщил он, имея в виду поездку венесуэльских министров в иранскую столицу, которые вели переговоры с иранскими коллегами по технологическим вопросам.

«Министры вернулись на родину с очень хорошими новостями о дальнейшем научно-техническом сотрудничестве между двумя странами», — заявил Мадуро.