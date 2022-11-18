Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Власти Соединённых Штатов верят в то, что они могут вести конкуренцию с Китаем без ненужного конфликта. Об этом 17 ноября заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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«Честно говоря, мы не ищем конфликта с Китаем. Мы можем конкурировать, однако в то же время рассматриваем его как растущий вызов», — сказала она.

Также Сингз указала, что Вашингтон не заинтересован в конфликте с Пекином, и потому считает важным сохранить открытыми каналы коммуникации и поддерживать регулярный диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден попросил его посетить с официальным визитом Китай в начале 2023 года