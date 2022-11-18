Вашингтон, 18 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил просьбу Сенегала о продлении до 10 января 2023 года кредитной линии стране, чтобы у той оставалось время для формирования финансовых отчетов, сообщается на сайте организации.

fpc. state. gov Заседание МВФ

Заявление касается 18-месячного соглашения о резервном кредите в размере $453 млн. Он был согласован в июне 2021 года с доступом к специальным правам заимствования (SDR).

Через год был утвержден доступ еще к $129,44 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября Международный валютный фонд (МВФ) объявил о решении предоставить Замбии новую кредитную линию в $1,3 млрд, рассчитанную на 38 месяцев.