Ангарск, Иркутская область, 19 ноября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Иркутской области, благодаря нацпроекту «Образование», реализацией и координацией основных направлений общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в займётся «Образовательный центр «Персей».

Правительство Приангарья Выявлять и развивать молодые таланты в регионе будет «Образовательный центр «Персей»

«С 2023 года «Персей» станет самостоятельной образовательной организацией. В его задачи будет входить не только выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, но также сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития, построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, а также повышение квалификации педагогов в сфере воспитания и работы с одаренными детьми», — пояснил министр образования региона Максим Парфенов.

На базе «Персея» будут проводить различные интеллектуальные, творческие, спортивные мероприятия, направленные на развитие уровня результатов и достижений детей, а также на пропаганду научных знаний.

По информации регионального минобра, на сегодняшний день в различных проектах образовательного центра задействовано более 20 тысяч участников из числа школьников и студентов среднего профессионального образования (СПО). На участие в профильных сменах и различных образовательных программах активно заявляются представители почти всех муниципалитетов региона, действует выездная автолаборатория, которая знакомит с программами «Персея» ребят из сельских территорий.

Министр отметил, что в новом статусе у регионального центра появляются дополнительные возможности по привлечению для работы с детьми опытных педагогов, дальнейшему развитию связей с организациями высшего образования и участию во всероссийских проектах Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

«Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей, талантов у детей и молодежи является одним из показателей оценки результативности деятельности государственных органов исполнительной власти региона. Сегодня мы еще раз акцентировали внимание, что создание условий для развития молодых талантов — один из приоритетов Правительства Иркутской области. Появление отдельной образовательной организации, которая будет работать с одаренными детьми и их педагогами, считаю, положительно отразится на эффективности этой работы», — подчеркнул первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.

Центр «Персей» в Ангарске. Сейчас там проходит профильная смена по теме «Химия природных ресурсов»: учащиеся анализируют концентрацию ионов железа в веществе методом кислотного титрования.

«Они могут попробовать, что такое работа химика-аналитика. И тогда ребята уже поймут «их» это или не «их». Потому что всем ребятам, кто изучает аналитическую химию, предстоит работать в аналитических лабораториях. Кроме того, здесь мы делаем упор именно на те исследования, которые используются в нефтехимии. Это анализы нефтепродуктов. Вчера мы анализировали воду, которую они используют в быту», — поделилась доцент кафедры химии и биотехнологий ИРНИТУ Лариса Бегунова.

Сезон длится 14 дней. Занятия, питание и проживание для детей бесплатны. По словам заместителя директора Регионального института кадровой политики Ольги Шелеховой, чтобы попасть на профильную смену, нужно проявить незаурядные способности к изучению определенных дисциплин:

«Это, конечно же, различные олимпиады. Самая крупная — это Всероссийская олимпиада школьников. Золотой фонд Сибири, всевозможные конкурсы. После того, как ребят мы нашли, приглашаем либо точечно, либо они проходят конкурсный отбор на профильную смену на базе нашего кампуса, который находится под Ангарском, либо это еженедельные курсы, которые проходят в Иркутске.

Кстати, это не единственная профильная смена, которая проходит сейчас в образовательном центре. Помимо химии здесь проводится обучение по направлению — «Волонтеры Культуры», а также осуществляется подготовка к чемпионатам WorldSkills. В декабре сюда приедут на обучение победители и призеры муниципальных олимпиад по основам безопасности жизнедеятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», во всех регионах развиваются центры дополнительного образования детей. Открыты детские технопарки «Кванториум», в том числе мобильные в малых городах и селах.