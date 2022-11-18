Тегеран, 18 ноября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. 17 ноября министры внутренних дел Ирана и Турции в телефонном разговоре осудили террористические акты в обеих странах, призвав к более широкому двустороннему и региональному сотрудничеству. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Иранский представитель Ахмад Вахиди и его турецкий коллега Сулейман Сойлу в своем телефонном разговоре подчеркнули необходимость сотрудничества в кампании по борьбе с терроризмом, депортации преступников и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Министр внутренних дел Ирана выразил сочувствие своему турецкому коллеге в связи с произошедшим накануне террористическим взрывом на площади Стамбула, отметив: «Иран и Турция имеют общих врагов и должны более серьезно сотрудничать в кампании против терроризма и нарушителей безопасности обеих стран».

Вахиди сослался на недавние шаги, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией, Саудовской Аравией и Израилем в отношении нарушителей общественной безопасности и участников беспорядков в Иране, утверждая:

«В прошлом их дорожные карты, заговоры и планы в поддержку подстрекательства к мятежу потерпели поражение, и теперь они определенно снова потерпят сокрушительное поражение».