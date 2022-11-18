Тегеран, , 11:04 — REGNUM 17 ноября министр иностранных дел Венгрии после подписания протокола 3–й Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Венгрии заявил, что его страна поддерживает право Ирана использовать ядерную энергию в мирных целях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Протокол 3-й совместной комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан министром экономики Ирана Эхсаном Хандузи и министром иностранных дел Венгрии Петером Сиарто.

Обе стороны сослались на 55%-ный рост двусторонней торговли между проведением 2-й и 3-й совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, посчитав, что этот факт свидетельствует о значимости комиссии.

Кроме того, в области сельского хозяйства обе страны достигли важных соглашений, в том числе трех документов о сотрудничестве в сфере охраны здоровья животных и карантина растений.

В области обмена студентами университетов также отмечается, что в соответствии с предыдущими соглашениями Венгрия согласилась выделить 100 стипендий иранским студентам, на данный момент более 600 иранских студентов воспользовались такими стипендиями.

Министр экономики Ирана заявил в конце встречи, что две страны договорились увеличить уровень двусторонней торговли до 100 миллионов долларов ежегодно.