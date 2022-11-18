Токио, 18 ноября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории США при пуске по обычной траектории, считает министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Пуск баллистической ракеты

«Расчеты, основанные на траекториях полета, показывают, что дальность действия [ракеты] может превышать 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки и других факторов. Таким образом, материковая часть США находится в зоне досягаемости», — цитирует его агентство Kyodo.

По его словам, в этот раз баллистическая ракета КНДР пролетела по крутой траектории около тысячи километров, ее максимальная высота полета составила 6 тыс. км.