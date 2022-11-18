Тегеран, , 10:41 — REGNUM 17 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что предложение Совету управляющих МАГАТЭ со стороны Соединенных Штатов и трех европейских государств принять антииранскую резолюцию направлено на то, чтобы оказать на Тегеран политическое давление. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Ирана охарактеризовал шаг США, Великобритании, Франции и Германии как неприемлемый. Канани отметил, что мера, принятая четырьмя упомянутыми странами, осуществляется в то время, когда делегация иранского ядерного агентства ведёт переговоры с Международным агентством по атомной энергии, чтобы найти практические решения технических вопросов гарантий.

Он подчеркнул, что четыре страны как главные спонсоры антииранской резолюции стремились воспользоваться недавними ситуациями и оказать большее давление на Иран.

Представитель МИД отметил, что такие меры негативно повлияют на процесс решения технических вопросов ядерным агентством ООН.

Канани также призвал независимых членов Совета управляющих МАГАТЭ из Движения неприсоединения (ДН) не голосовать за резолюцию и открыто выразить свою позицию.