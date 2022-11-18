Тегеран, , 09:48 — REGNUM 17 ноября высокопоставленный представитель иранской армии бригадный генерал Насер Мохтарзаде заявил, что Иран обладает хорошими возможностями в оборонной и военной областях, а также технологическими инновациями, которые снимают любые ограничения в расширении связей с Пакистаном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Бригадный генерал Мохтарзаде является заместителем начальника по вопросам информационных коммуникаций и технологий в иранской армии. Он сделал эти комментарии во время встречи с министром оборонного производства Пакистана Мухаммедом Исраром Тарином в городе Карачи.

Мохтарзаде возглавляет иранскую военную делегацию, принимающую участие в 11-й Международной оборонной выставке и семинаре (IDEAS 2022). Четырехдневное мероприятие стартовало во вторник, 15 ноября.

Иранский военный чиновник приветствовал выставку, заявив, что Иран и Пакистан — две дружественные страны, которые должны использовать свой потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей, особенно в оборонной и военной областях.

«Военное сотрудничество между Тегераном и Исламабадом, безусловно, улучшит обстановку в регионе», — подчеркнул он.