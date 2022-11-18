Тегеран, 18 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 17 ноября иранский президент Ибрагим Раиси заявил, что Иран сталкивается с войной в средствах массовой информации, целью которой является изменение общественного понимания проблем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Раиси выступал на национальном собрании, проходившем в Международном конференц-центре IRIB, на котором обсуждалось распространение информации и то, что известно как «национальная кампания по разработке».

Он отметил, что те, кто вовлечен в информационную войну против Ирана, пытаются изменить общественное понимание проблем, преувеличить слабые стороны и преуменьшить сильные.

Президент Исламской Республики подчеркнул: «Основываясь на учении Корана и исламской культуре, люди, распространяющие слухи и ложь, считаются неверными и лицемерами».

«В связи с этим следует приложить усилия для разъяснения людям вопросов и событий. Отделы по связям с общественностью в различных органах играют ключевую роль в этом отношении», — сообщил Ибрагим Раиси.