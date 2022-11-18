Вашингтон, 18 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. От пользователей американской соцсети Twitter поступают жалобы на неполадки в её работе. Это 18 ноября следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Twitter

По информации сервиса, сообщения о неполадках в работе указанной соцсети начали поступать примерно около 02:42 мск.

При этом большая часть её пользователей (46%) жалуется на перебои в работе веб-версии социальной сети, 44% — на неполадки работы приложения соцсети и ещё 10% — на проблемы при подключении к серверу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники компании Twitter начали массово увольняться после объявления новых условий работы новым владельцем соцсети, американским бизнесменом и миллиардером Илоном Маском.