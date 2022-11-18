Тегеран, , 09:17 — REGNUM 17 ноября глава суда Хузестана заявил, что три основных участника террористической атаки, которая произошла в городе Изех в Хузестане, были задержаны правоохранительными органами иранской провинции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Али Дехгани заявил, что в настоящий момент предпринимаются усилия по выявлению и аресту других элементов, причастных к террористическому акту.

15 ноября вечером по меньшей мере семь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате теракта в городе Изех в южной иранской провинции Хузестан.

Сотрудники службы безопасности провинции Хузестан сообщили, что двое вооруженных людей на мотоциклах начали стрелять по людям и сотрудникам правоохранительных органов в центре города, используя боевое оружие.