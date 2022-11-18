Москва, 18 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Экономика Москвы стабилизировалась после трудностей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он рассказал, что после пандемии и других кризисов произошла стабилизация и «обрушения не произошло».

«Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце… никакого ужаса не произошло», — приводит слова столичного мэра РИА Новости.

Собянин отметил, что подавляющее большинство московских предприятий уже адаптировалось к ситуации, происходит восстановление прибыльности, в том числе в финансовом секторе, где произошёл существенный обвал.