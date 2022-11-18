Казань, , 08:09 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Александр Радулов Paul Nicholson

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов оформил хет-трик. Ещё по шайбе забросили нападающие Кирилл Петров и Илья Сафонов.

В составе СКА точными бросками отметились нападающий Никита Гусев и защитник Игорь Ожиганов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции, на счету команды 31 очко. СКА идёт на первом месте в Западной конференции с 54 очками.

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