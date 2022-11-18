Тегеран, , 09:16 — REGNUM 17 ноября посол и заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Захра Эршади заявила, что западным государствам не нужно играть роль фальшивых сторонников иранских женщин. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Эршади выступила с речью на заседании Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, заявив, что иранские женщины умны, образованны, самоотверженны и патриотичны; поэтому нет необходимости, чтобы западные страны считали себя их защитниками и «ложными истцами».

«Страны, которые голосуют за антииранскую резолюцию по правам человека, способствуют распространению поддельной информации, провокации общественного мнения, подготовке диверсий, а также финансовой и военной поддержке террористических групп под видом поддержки прав иранских женщин», — отметила она.

Посол Ирана выступила в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявив, что Исламская Республика категорически отвергает и осуждает проект резолюции против Ирана, который был подготовлен на основе необоснованных данных и предвзятого отношения к специальному докладчику.