Омск, , 08:07 — REGNUM В Омске 19 ноября состоится открытие мемориальной доски в память об участнике специальной военной операции, доценте кафедры физической культуры Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Артёме Салугине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Портрет участника СВО Артёма Салугина на фасаде дома в Омске Оmskportal.ru

Капитан полиции Артём Салугин был сотрудником СОБРа, мастером спорта России по армейскому рукопашному бою, мастером спорта России по кикбоксингу. На службу в органы внутренних дел он попал в 2013 году. Трижды выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион. Награждён нагрудными знаками «Участник боевых действий», «За отличие в службе» II степени, медалью «За отличие службе» III степени.

С сентября 2021 года совмещал службу с преподавательской деятельностью в ОмГМУ, был доцентом кафедры физической культуры.

Погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР, получив несовместимое с жизнью ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года на фасаде дома в центре Омска появился мурал в честь бойца Росгвардии Артёма Салугина.