Киев, , 08:06 — REGNUM Как минимум десять миллионов жителей б. УССР остаются без энергоснабжения. Об этом вечером 17 ноября заявил Владимир Зеленский, его слова приводит

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Политик пояснил, что ликвидация последствий ракетных ударов российских войск продолжается весь день, но вечером без света остаются около десяти миллионов жителей б. УССР. Больше всего граждан остались без энергоснабжения в Киеве и в Винницкой, Одесской, Сумской областях.

Исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в свою очередь, сообщил, что без света на территории б. УССР остаются около 40% потребителей. Сахарук предупредил о серьёзных повреждениях в энергосистеме, из-за которых отключения станут более длительными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве были зарегистрированы рекордные экстренные отключения электроэнергии.

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