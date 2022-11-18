Киев, 18 ноября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Как минимум десять миллионов жителей б. УССР остаются без энергоснабжения. Об этом вечером 17 ноября заявил Владимир Зеленский, его слова приводит Страна. ua.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Политик пояснил, что ликвидация последствий ракетных ударов российских войск продолжается весь день, но вечером без света остаются около десяти миллионов жителей б. УССР. Больше всего граждан остались без энергоснабжения в Киеве и в Винницкой, Одесской, Сумской областях.

Исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в свою очередь сообщил, что без света на территории б. УССР остаются около 40% потребителей. Сахарук предупредил о серьёзных повреждениях в энергосистеме, из-за которых отключения станут более длительными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве были зарегистрированы рекордные экстренные отключения электроэнергии.