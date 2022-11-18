Тегеран, 18 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Западные государства во главе с Соединенными Штатами проголосовали за политическую антииранскую резолюцию в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

В рамках пропагандистской политической кампании против Исламской Республики Иран в ООН был ратифицирован проект резолюции, предложенный Канадой и поддержанный США.

Государства-члены Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ежегодно голосовали за предложенный Канадой проект резолюции о положении с правами человека в Иране. В текущем году проект резолюции касается беспорядков, произошедших на прошлой неделе в Исламской Республике.

Проект резолюции о правах человека в Иране был одобрен 79 голосами «За», против резолюции проголосовали 30 стран при 71 воздержавшемся.

Прошлогодний проект резолюции был одобрен тем же числом голосов, что и ратифицированный в этом году.