Ульяновск, , 08:06 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области вынесен приговор в связи с получением взятки заместителем директора колледжа за незаконное снятие академических долгов одного из студентов. Суд вынес обвинительный приговор должностному лицу, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстала 36-летняя жительница Чердаклинского района. Правоохранители установили, что работая заместителем директора по учебно-воспитательной работе колледжа, она получила 30 тыс. рублей взятки. По данным следствия, незаконное вознаграждение передано за устранение «академических задолженностей» одного из студентов без его участия в обучении.

Обвинительный приговор вынесен судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Приговором ей назначен штраф и три года условного срока. Решение суда вступило в законную силу.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела в отношении взяткодателя продолжается.

Напомним, что ранее в Ленинском районе Ульяновска завели уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности при организации пассажирских перевозок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Ульяновске был признан виновным в получении взятки бывший сотрудник колонии. Ему назначили реальный срок лишения свободы.

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