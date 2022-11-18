Ульяновск, 18 ноября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Чердаклинском районе Ульяновской области вынесен приговор в связи с получением взятки заместителем директора колледжа за незаконное снятие академических долгов одного из студентов. Суд вынес обвинительный приговор должностному лицу, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстала 36-летняя жительница Чердаклинского района. Правоохранители установили, что работая заместителем директора по учебно-воспитательной работе колледжа, она получила 30 тыс. рублей взятки. По данным следствия, незаконное вознаграждение передано за устранение «академических задолженностей» одного из студентов без его участия в обучении.

Обвинительный приговор вынесен судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Приговором ей назначен штраф и три года условного срока. Решение суда вступило в законную силу.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела в отношении взяткодателя продолжается.

Напомним, что ранее в Ленинском районе Ульяновска завели уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности при организации пассажирских перевозок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Ульяновске был признан виновным в получении взятки бывший сотрудник колонии. Ему назначили реальный срок лишения свободы.

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