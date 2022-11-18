Горно-Алтайск, 18 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске и Кош-Агачском районе Республики Алтай состоятся церемонии прощания с добровольцами, погибшими в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

18 ноября в столице региона простятся с Алексеем Коргиным, уроженцем села Ябоган Усть-Канского района. В качестве добровольца он служил в девятой роте спецназа отдельного корпуса имени генерала Скобелева Главного разведывательного управления Генштаба. В октябре был ранен, скончался в госпитале.

Артемий Таханов родился в селе Бельтир Кош-Агачского района. Ушёл на спецоперацию в качестве добровольца в августе, командовал отделением мотострелкового батальона. Погиб 26 октября во время штурма укрепленного населенного пункта. Прощание с героем состоится 19 ноября в его родном селе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики рекомендовали муниципальным властям сократить расходы на новогодние праздники. Сэкономленные таким образом деньги предложено направить на поддержку семей мобилизованных и добровольцев.

Читайте также: Муниципалитетам на Алтае рекомендовали сэкономить на новогодних украшениях