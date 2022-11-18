18 ноября 2022 | Время чтения 14 мин

Анастасия Степанова, , 11:54 — REGNUM Многомиллионная господдержка Лермонтовского горно-обогатительного комбината не помогла сохранить его на плаву: бюджетные средства ушли как вода в песок. В Приморском крае собственник в лице госпредприятия решил к октябрю 2023 года ликвидировать ООО «Лермонтовский ГОК» — одного из шести действующих в России производителей вольфрамового концентрата. Процедура ликвидации уже запущена, вот только кредиторы не согласны с подобным раскладом и потребовали банкротства предприятия, которое является градообразующим для жителей печально известного на всю страну села Светлогорье. Что происходит с предприятием по производству вольфрамового концентрата, на котором, как выяснилось, уже два месяца задерживают зарплату, разбиралось ИА REGNUM.

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Добыча вольфрама в Светлогорье

История переработки вольфрамовых руд в приморском Светлогорье (Пожарский район) началась в 80-х годах. Да и само село родилось благодаря началу разработки месторождения и строительству горно-обогатительного комбината на базе вольфрамового месторождения.

Как водится, в 90-х ГОК был приватизирован. Так появилось ОАО «Лермонтовская горнорудная компания». Тогда же, в 90-х, поговаривали, что интерес к покупке акций «Лермонтовки», как в Приморье звали печально известное месторождение, был у американской компании World Metal Group, но сделка так и не состоялась.

Работа у «Лермонтовской горнорудной компании» как-то сразу не задалась — предприятие терпело убытки и уже в 2004 году было признано банкротом (в 2009 году ОАО как юрлицо прекратило своё существование полностью).

По данным АНО «Инвестиционное агентство Приморского края», в мае 2005 года ГОК для поддержания его на плаву стал филиалом ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» из г. Дальнегорска, которому его передали в аренду.

Участие ОАО в деле спасения «Лермонтовки» не помогло, и уже в 2006 году имущественный комплекс крупного промышленного предприятия Приморского края продали с молотка. Покупателем актива за 105 млн рублей стала московская компания, которую позднее переименовали в ООО «Русский вольфрам» (Смоленская область). У последней в Пожарском районе, а точнее в Светлогорье, появляется филиал, но запустить производство в полном объёме так и не вышло. Росли долги перед работниками, которые месяцами не получали заработную плату.

Сотрудники предприятия на встрече с губернатором Приморского края. 2018 Герман Катаев. Администрация Приморского края

В 2009 году Светлогорье прогремело на всю страну — к тому моменту зарплату сотрудники «Русского вольфрама» не видели уже восемь месяцев. Прошли митинги, 20 рабочих объявили голодовку. После этого в посёлок потянулся ручеёк из гуманитарной помощи от жителей, общественных организаций. В Приморье всем миром помогали горнякам кормить детей, пока власти не могли найти собственника предприятия. Владимир Путин, перед которым по ситуации отчитывался губернатор Приморья Сергей Дарькин, тогда ещё пошутил, что собственник «бегает где-то здесь, в Москве прячется». На той же встрече Дарькин рассказывал, что есть план по выкупу предприятия в краевую собственность.

Если ориентироваться на базу «Контур. Фокус», то в 2009 году компания «Русский вольфрам» принадлежала кипрской Granite Capital Management Ltd, бенефициар которой не раскрывался. В 2009 году единственным владельцем «Русского вольфрама» в интервью Forbes себя называл московский бизнесмен Антон Родионов.

В 2009 году Роснедра ликвидировали лицензию на разработку Лермонтовки. Чтобы вернуть лицензию, нужно было запустить работу, да и зарплатные долги погасить не помешало бы, а то дело могло кончиться уголовными разбирательствами. Тогда собственник и краевые власти идут на договор: краевое госпредприятие «Примтеплоэнерго» на пять лет получает в аренду имущественный комплекс «Русского вольфрама», а собственник — арендную плату. Долги по зарплате к тому моменту погасили за счёт кредитных средств, а комбинату выделили из бюджета края 300 млн рублей субсидии на закупку оборудования.

Лермонтовский ГОК: история рождения и падения

В 2011 году предприятие начало работать с прибылью. На сайте сообщалось, что руды Лермонтовского месторождения по содержанию вольфрама — одни из лучших в мире, в связи с чем предприятие сотрудничает с различными фирмами из России, стран СНГ, Японии, Бельгии, США, Германии. С 2010 года постоянным заказчиком стали государственные компании.

В июне 2013 года «Примтеплоэнерго» создаёт отдельное юрлицо — ООО «Лермонтовский ГОК» с пропиской в Светлогорье. Именно это предприятие занималось производством вольфрамового концентрата.

Несколько лет всё на первый взгляд идёт в работе гладко, но уже в октябре 2016 года снова происходит остановка комбината. Причина всё та же, что и ранее, — нехватка сырья. Дело в том, что рудные залежи карьера «Центральный», которые выгребали с 1988 года, уже были отработаны, как и залежь «Северо-Западная», которую разрабатывали с 2000 года. На тот момент компания эксплуатировала залежи карьеров «Нижняя» и «Норушка». Уже на январь 2014 года было известно, что обеспеченность предприятия запасами балансовых руд составляет в целом по месторождению — 4–5 лет. Между тем на площади Лермонтовского месторождения в своё время были выявлены и с различной детальностью изучены 11 рудных залежей, но для вовлечения новых участков нужны средства для геологоразведки. Чтобы выйти из кризисной ситуации, также нужны были модернизация производства и техническое перевооружение, в том числе с упором на глубокую переработку, расширение производственной базы, а на них необходимы средства.

Лермонтовский ГОК Министерство промышленности и торговли Приморского края

Большинство работников в 2016 году отправляют в простой (149 из 296), который продлился больше года. Часть специалистов вынуждены были уехать за лучшей долей, так как работать в Светлогорье особо негде.

Уже к концу 2017 года из бюджета края комбинат получает ещё одну субсидию — 250 млн рублей и снова запускает производство. В 2018 году заключается договор с инвестором — компанией «Вольфрам» (до этого компания закупала сырьё у ГОК), которая обещала вложить средства в разработку месторождения и развитие комбината. На тот момент требовалось до 1 млрд рублей вливаний. К тому времени также к концу подходил лицензионный срок на разработку месторождения у действующего на тот момент инвестора комбината — ООО «Русский вольфрам» и можно было безболезненно передать лицензию в «новые руки».

Во время визита на ГОК в октябре 2018 года президент «Вольфрама» Михаил Горбачев заявлял, что продукция ГОК — основной источник работы заводов в Нальчике и Брянской области, и обещал создать мощности с более глубокой переработкой руды, что дало бы до 60 рабочих мест дополнительно. На тот момент на комбинате трудились уже порядка 220 человек.

В 2019 году в интервью «Интерфаксу» губернатор Приморья Олег Кожемяко подтвердил, что ведутся переговоры с компанией «Вольфрам» (потребителем продукции «Лермонтовки») по вопросу возможной покупки ГОК. Он же уточнил, что «нужно привлечь дополнительные средства на проведение геологоразведочных работ на близлежащих месторождениях». Предполагалось, что вливания будут идти от инвестора.

Олег Кожемяко на встрече с работниками Лермонтовского горно-обогатительного комбината. 2018 Герман Катаев. Администрация Приморского края

Но что-то пошло не так, ведь уже спустя год, в феврале 2020-го в приморских СМИ появилось сообщение профсоюза горных металлургов, которые опасались объявления голодовки сотрудниками «Лермонтовского ГОКа».

«Налицо все предпосылки к тому, что трудовой коллектив «Лермонтовского ГОКа» вскоре потеряет работу: внятной стратегии развития нет, разработка перспективных вольфрамовых месторождений не ведётся, в производство никто не вкладывает», — заявил тогда председатель Приморской краевой организации горно-металлургического профсоюза Валерий Онисенков в комментарии «Вестям: Приморье».

Тогда же стало известно, что несколько лет подряд зимой работников отправляют в простой с выплатой 2/3 среднего заработка. В 2020 году в такой простой отправили 80% коллектива.

В 2020 году собственник в лице госпредприятия всё-таки сделал попытку продать «Лермонтовку» с торгов, базируясь на распоряжении минземимущества Приморья от 15.10 2020 года № 489-ри «О согласовании принятия КГУП «Примтеплоэнерго» решения о заключении сделки по отчуждению — продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Лермонтовский ГОК». Начальная цена была порядка 220 млн рублей, потом опустилась уже до 179 млн рублей. Инвестор (он же и покупатель) должен был вложить 1 млрд рублей и не имел права перепрофилировать комбинат в течение пяти лет после покупки. Приморские СМИ в качестве потенциального покупателя называли уже знакомое акционерное общество «Компания «Вольфрам», но торги не состоялись, и госпредприятие «Примтеплоэнерго» осталось собственником актива, коим и является по сей день.

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Продать актив не удалось, и спустя какое-то время снова произошла его остановка, и только в мае 2021 года правительство Приморского края сообщило, что Лермонтовский ГОК возобновил производство вольфрамового концентрата. Тогда генеральный директор «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов уточнял, что на предприятии были длительные трудности, связанные «с вынужденным простоем из-за нехватки сырья», но был проведен ремонт оборудования и техники, сделаны запасы руды. Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин отмечал, что ГОК не только градообразующее предприятие, но и стратегическое, так как обеспечивает «поставку концентрата металлургическим производствам России».

Заявлялось, что «у предприятия есть устойчивые перспективы развития», а запасов основного сырья (рудного делювия), по прогнозу, достаточно до конца 2021 года. Прорабатывался и вопрос дальнейшей работы комбината. Ведь руды Лермонтовского месторождения достаточно легко обогатимы и возможно получение вольфрамовых концентратов с конкурентно низкой, в том числе и на мировом рынке, себестоимостью. Чего же не хватает? Как всегда, финансирования, которое помогло бы обновить производственную базу, оборудование и провести геологоразведку соседних участков.

Лермонтовский ГОК Министерство промышленности и торговли Приморского края

Ликвидация и банкротство ГОК

2021 год «Лермонтовка» ещё как-то проработала, а уже в 2022 году её история подошла к печальному финалу. В конце октября 2022 года собственник, госпредприятие «Примтеплоэнерго», принял решение о ликвидации ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат».

Такое решение обосновали проблемами с нехваткой сырья, которые преследовали актив на всём пути его существования, а также убыточностью предприятия и отсутствием у ГОКа рынков сбыта вольфрамового концентрата. «Примтеплоэнерго» в своём пресс-релизе уточнило, что долги компании составили уже 400 млн рублей, из них 150 млн рублей — долг перед ним, собственником. Чтобы продолжить работу, комбинату нужно 250 млн рублей для покупки реагентов, расширения производственной базы и других нужд, а также нужны средства на проведение геологоразведочных работ на близлежащих месторождениях, но для самого КГУП такая сумма является довольно крупной, а значит, считай, неподъёмной. А платежеспособного инвестора на горизонте пока не наблюдается.

Но далеко не все кредиторы согласны с добровольной ликвидацией «Лермонтовки», так как у той многомиллионные долги, которые пока так и не выплачены. Так, бывший инвестор, ООО «Русский вольфрам», который был обанкрочен в апреле 2019 года, решил пойти другим путём и 8 ноября 2022 года обратился с банкротным иском к ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат». Дело к производству пока не приняли. Из реестра юридически значимых событий следует, что в основе дела лежит решение суда о взыскании 159 132 531 рубля 11 копеек задолженности по договору аренды движимого и недвижимого имущества, 18 836 906 рублей 95 копеек процентов за пользование денежными средствами.

Помимо этого, в январе 2022 года компания «Русский вольфрам» выиграла у ГОК судебный спор о взыскании арендного долга в размере почти 178 млн рублей.

Если ознакомиться с финансовыми итогами работы ГОК, то становится понятным, что подобные долги для компании неподъёмны. Так, по данным базы «Контур. Фокус», у ГОК выручка за 2021 год снизилась на 32% (до 121 млн рублей), за 2020 год — на 51%. За 2021 год был получен чистый убыток в размере 157,9 млн рублей. 2020 год был закончен с убытком в размере 60 млн рублей. Более того, в арбитраже Приморского края на рассмотрении находятся претензии и от других кредиторов ГОК, помимо «Русского вольфрама». Так, например, на 23 января 2023 года назначено заседание по иску ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», которое требует выплаты задолженности за потреблённую электроэнергию (1,7 млн рублей). А 16 января 2023 года суд рассмотрит иск министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, которое требует выплаты почти 4 млн рублей долга по арендной плате и неустойку. И это далеко не все кредиторы ГОК, а сколько их ещё впереди.

И на фоне этого остроту приобретает и проблема выплаты заработной платы, о которой сообщает Федерация профсоюзов Приморья.

На сайте федерации уточняется, что на основании приказа КГУП «Примтеплоэнерго» №85 от 17 октября 2022 года с 1 февраля 2023 года с 151 работником «Лермонтовки» будут расторгнуты трудовые договоры. И та же федерация добавила, что на 14 ноября 2022 года на «Лермонтовском ГОКе» уже более 60 дней задерживают выплату заработной платы. Кроме того, с 17 октября 2022 года на предприятии объявлен простой для 84 работников из-за отсутствия реагентов.

Будут ли и дальше в Приморье добывать вольфрамовые руды на месторождениях «Лермонтовки», позднее решит министерство промышленности и торговли региона. Пока же идут ликвидационные процедуры. Рабочим обещают все социальные выплаты и готовы предложить вакансии в Пожарском районе или на других предприятиях Приморского края. С одной стороны — это возможность прокормить семью, а с другой — практически приговор Светлогорью, из которого жители будут вынуждены снова уезжать за лучшей долей.

ИА REGNUM направило запрос в правительство Приморского края с целью уточнить дальнейшую судьбу рабочих ГОК — будут ли им предоставлены новые рабочие места и где, и самого предприятия — была ли у собственника потенциальная возможность продолжить работу ГОК и что для этого необходимо, а также почему не состоялась сделка с ЗАО «Компания «Вольфрам» о покупке ООО «Лермонтовский ГОК».