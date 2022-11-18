В Башкирии увеличат пособие на детей-сирот

Уфа, , 08:04 — REGNUM Закон об индексации на 10% пособий на детей-сирот принят в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Детское пособие Infanti.com.br

«С 1 января 2023 года на 10 процентов увеличится размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство в приемную и патронатную семью», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики Константина Толкачева.

Спикер регионального парламента добавил, что в 2022 году пособия не индексировались, ранее индексацию производили на уровне 4%.

Сообщается, что в результате пособие на содержание ребенка до трех лет увеличится с 7143 рублей до 7857 рублей, для детей старше трех лет оно возрастет с 6868 рублей до 7555 рублей. Помимо этого на 10% проиндексируют повышенные пособия на детей, которые имеют нарушения в развитии. Так, на ребенка до трех лет пособие увеличится до 9428 рублей, на ребенка старше трех лет — 9066 рублей.

«Расходы на реализацию закона составят около 100 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено проектом закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», который вчера был принят депутатами в первом чтении», — пояснил Толкачев.

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