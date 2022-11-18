Владивосток, 18 ноября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В муниципалитетах Приморского края в 2023 году планируют капитально отремонтировать 33 объекта в 18 медучреждениях. Учреждения здравоохранения получат 85 машин скорой помощи и 48 единиц медоборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Primorsky.ru Дальнегорская городская больница

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Отмечается, что помимо материально-технического оснащения поликлиник, внимание уделяется и кадровой политике.

В следующем году продолжится оснащение первичной медико-санитарной службы, строительство 13 больниц и поликлиник, завершение работ по которым ожидается к 2025 году.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Приморье с 2021 по 2025 годы. За этот период будет отремонтировано 140 объектов, установлено 379 единиц оборудования, автопарки обновятся на 343 машины.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Красноярском крае построят, реконструируют и отремонтируют 45 медицинских учреждений.