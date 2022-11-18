Челябинск, 18 ноября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Космонавты из Челябинска и Екатеринбурга Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос. Об этом сообщили журналистам в Госкорпорации «Роскосмос», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В космосе

Они проработали за бортом МКС 6 часов и 25 минут. В пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос» отмечают, что космонавты подготовили радиационный теплообменник для дооснащения модуля «Наука».

Работы были выполнены в 07:00 мск 18 ноября. Отметим, с начала года это был уже седьмой выход российских космонавтов в открытый космос. Причём для Сергея Прокопьева он оказался третьим, а Дмитрий Петелин вышел в открытый космос впервые.