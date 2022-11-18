Бангкок, 18 ноября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Саммит лидеров экономик — участниц «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС) стартовал 18 ноября в столице Таиланда, городе Бангкоке.

Dmthoth Страны АТЭС

Ежегодное мероприятие на этот раз состоится в конгресс-центре имени королевы-матери Сирикит в Бангкоке и продлится до 19 ноября. Впервые с 2019 года мероприятие проходит в очном формате. Лозунгом форума АТЭС стали слова «Открытость, Соединенность, Баланс».

Традиционно участвующие в саммите АТЭС территориально-государственные образования принято называть не странами, а экономиками. В частности, в форуме примут участие две экономически автономные территории в составе КНР: Гонконг и Тайвань.

Всего в состав форума АТЭС вошла 21 экономика: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия и Вьетнам. Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Напомним, цель АТЭС — повышение экономического роста в регионе и укрепить азиатско-тихоокеанское сообщество.