В Югре с нового года увеличатся взносы на капремонт почти на 13%

Ханты-Мансийск, , 07:44 — REGNUM В Югре с 1 января 2023 года вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Югорского фонда капитального ремонта.

Капремонт Consultantpuls.ru

Взнос увеличится на 12,9%. Таким образом, минимальный взнос для собственников помещений в деревянных многоквартирных домах составит 10,55 рублей за квадратный метр. В панельных домах без лифтов собственники будут платить по 14,9 рубля за «квадрат», а в панельных домах с лифтом — 17,1 рубля.

В иных домах с лифтом минимальный размер взноса составит 13,25 рубля за квадратный метр, без лифта — 15,25 рубля.

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