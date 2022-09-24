На днях «Новатэк» переименовал компанию «Кольская верфь» в «Новатэк-Мурманск».

Novatek.ru СПГ. Арктика

"В феврале 2018 года дочернее общество группы ООО «Кольская верфь» было переименовано в ООО «Новатэк-Мурманск» с целью приведения в соответствие с единым брендом «Новатэк», — сообщает компания.

Проект «Новатэка» реализуется на западном берегу Кольского залива в районе села Белокаменка Мурманской области. В результате строительства должен появиться Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Группа «НОВАТЭК–Мурманск» в VK Строительство. «Кольская верфь»

На полуострове Гыдан ОАО «Новатэк» реализует крупный проект «Арктик СПГ-2», в рамках которого предусмотрено строительство завода СПГ на основе морских терминалов, располагающихся на железобетонных основаниях гравитационного типа (ОГТ). Такие основания применяются в районах, где происходит постоянное, достаточно сильное силовое воздействие на объект — либо сейсмическое, либо воздействие льда, сильного ветра или прилива. Для реализации этого проекта осуществляется создание на берегу Кольского залива крупной специализированной верфи для строительства крупнотоннажных морских сооружений, в частности ОГТ и модулей верхних строений. Применение этой технологии позволяет снизить затраты на строительство завода.

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Строительство центра было начато летом 2017 года и продолжается высокими темпами.

Возведение центра идет этапами — в первоочередных объектах, по данным Корпорации развития Мурманской области, значатся: сухой док и все объекты, необходимые для начала строительства первого Основания гравитационного типа: бетонные заводы, арматурные цеха, опалубочные цеха. Первоначально продукцией верфи в рамках проекта «Арктик СПГ-2» будут являться три железобетонные морские платформы с установленными на них верхними строениями — технологическими линиями по сжижению газа. Фактически это три автономных завода мощностью более 5,5 млн тонн в год сжиженного природного газа каждый. Мощности в дальнейшем могут быть использованы для производства морских сооружений различного назначения для освоения Арктики.

Арктика

Ожидается начало работы верфи в 2019 году. «Арктик СПГ-2» «Новатэк» обещает запустить в 2023 году с выходом на полную мощность предприятия в 2026 году.

К строительству центра привлечены специалисты как из Мурманской области, так и из других регионов России. В ближайших планах — строительство в Белокаменке вахтового жилого комплекса для размещения сотрудников верфи.

Среди подрядных организаций замечены мурманчанами и китайские специалисты. Китай активно интересуется и арктической повесткой в целом и производством СПГ на Ямале в частности. В акционерный капитал уже работающего комплекса «Ямал СПГ» наряду с французской «Тотал» входят китайские компании: Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) (20%), Фонд Шёлкового пути (9,9%).

К «Арктик СПГ-2» присматривается саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco и уже заявила о намерении войти в акционерный капитал, но конкретные параметры сделки еще неизвестны. Интерес этот появился не случайно — Саудовская Аравия рассматривает проект как диверсификацию своего газового бизнеса из-за сохраняющейся напряженности в отношениях с Катаром. О серьезности намерений говорит и то, что председатель совета директоров Saudi Aramco стал в декабре почетным гостем церемонии торжественной отгрузки первой партии сжиженного газа, произведенной «Новатэком» на Ямале, несмотря на 30-градусный мороз.

Novatek.ru «Ямал СПГ »

«Новатэк» за последний год активно проявился и среди мировых игроков СПГ, и в российских, и в мировых СМИ как грамотный игрок на рынке сжиженного газа. Несмотря на снижение финансовых показателей за прошлый год, связанное с эффектом высокой базы, в компании прогнозируют устойчивое развитие в среднесрочной перспективе.

Для того чтобы первый сжиженный газ вышел в 2023 году с нового СПГ-терминала, необходимо и найти финансирование для реализации проекта, и к 19-му году достроить Центр крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Как видно, по всем направлениям «Новатэк» движется поступательно и в срок.

В отличие от других заявленных инвестиционных проектов — проекта судоремонтного завода береговой базы обеспечения шельфовой добычи углеводородов «Роснефти» в Росляково, где работы пока не начались, и проекта развития Мурманского транспортного узла, где есть вопросы с инвесторами и финансированием, проект «Новатэка» развивается наиболее уверенно.

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А для Мурманской области реализация проекта дает и новые рабочие места, и налоговые поступления, и увеличение значения Мурманска как индустриального центра в Арктическом регионе.

Arctic.gov.ru Проект «Арктика СПГ»

Похоже, в стране появляется еще один крупный газовый игрок.