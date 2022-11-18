Тамбов, , 07:43 — REGNUM В Тамбовской области предприятия осваивают выпуск новой линейки продукции, которая востребована в зоне проведения специальной военной операции, — в частности, налаживается производство маскировочных тентов, пламегасителей для оружия и противорадиационных жилетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы Тамбовщины Максима Егорова, предприятия принимают активное участие «в наращивании оборонной мощи», успешно выполняя государственный заказ. В воинские части уже отправлены опытные партии новой продукции, которая осваивается на предприятиях области и идёт подготовка к их серийному производству.

К примеру, малое предприятие в Тамбове наладило выпуск маскировочных тентов, непроницаемых для современных тепловизоров. Изделия прошли полевые испытания, и первая партия передана в зону СВО, в настоящее время идёт отладка массового производства «тентов-невидимок».

Одно из тамбовских промышленных предприятий выпустило первую партию пламегасителей для стрелкового оружия, которая прошла испытания и передана тамбовским подразделениям. Пламегасители позволяют, с одной стороны, снизить видимость выстрела, а с другой — повысить маскировочные характеристики. Теперь на предприятии готовятся к серийному производству новой продукции.

Кроме того, в Тамбовской области продолжаются опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы, что позволяют налаживать производство перспективных видов вооружения и защиты войск. В регионе идут испытания комплексной защиты бронированной техники по снижению радиолокационной заметности, а также внедряется производство противорадиоционных жилетов, необходимых как для боевых условий, так и для работы на опасных производствах и энергетических объектах.

Также под эгидой Минпромторга Росии готовится серийное производство бронированных шлемов из сплава титана, которые на 30% легче стальных.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что ФКП «Тамбовский пороховой завод» объявил о наборе 500 новых сотрудников в текущем году, а к 2025 году штат предприятия увеличится ещё на 3 тыс. человек. Это связано с ростом объёмов производства и расширением производственных мощностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что необходимо усилить прикрытие критически важных объектов Центральной России средствами противовоздушной обороны.

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