Гватемала, 18 ноября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Более 1200 предметов старины погибшей цивилизации майя были найдены в доме в Гватемале у туристов из США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на гватемальскую полицию.

Календарь цивилизации Майя

Находка была сделана в городе Антигуа-Гватемала всего через несколько дней после их ареста. Речь идет об американке Стефани Эллисон Джоллак и ее муже Джорджио Сальвидоре Россилли.

В доме туристов были обнаружены 722 археологических объекта различных размеров и, а также 500 более мелких объектов. Полиция страны также объявила об изъятии у этой семьи документов, книг, ноутбука, компакт-дисков, мобильных телефонов и чучела птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что в Гватемале арестовали Стефани Эллисон Джоллак и Джорджио Сальвидора Россилли, в автомобиле которых были найдены 166 предметов старины майя.