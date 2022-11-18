Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 18 ноября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Отделение Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО объявило о проведение открытого аукциона на право заключения контракта на проведение капитального ремонта помещений Пенсионного фонда в Комсомольске-на-Амуре. Начальная цена контракта составляет 32,668 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал ЕИС Закупки.

Pfrf.ru ПФР

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ПФР ищет подрядчика для ремонта в Комсомольске-на-Амуре помещений по адресу улица Севастопольская, дом 23. Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2023 года.

Подрядчику предстоит выполнить комплексный капитальный ремонт двухэтажного здания отделения ПФР с противогрибковой обработкой стен и потолков, устройством каркасных перегородок и стяжек, заменой окон и дверей, вентиляции, декоративной штукатуркой, оклейкой стен обоями и облицовкой керамической плиткой, устройством подвесных потолков типа «Армстронг». В здании будет три вида покрытия полов — керамогранит, линолеум и линолеум антистатический. Также капитально отремонтировано будет крыльцо с обустройством пандуса.

Подрядчику предстоит выполнить работы по ремонту системы отопления, установить новое сантехническое оборудование.

До 17 ноября все желающие принять участие в аукционе должны были подать заявки. Поступило три заявки. Минимальную цену предложил один из конкурсантов — 28 062 047 рублей. Итоги аукциона подведут 18 ноября.

ЕИС Закупки Закупка на ремонт помещений ПФР в Комсомольске-на-Амуре

Как сообщало ИА REGNUM, высвободившиеся грандиозные здания Пенсионного фонда в регионах будут переданы под размещение социальных служб, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.