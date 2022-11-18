Хабаровск, 18 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Из бюджета Хабаровска в 2022 году направлено в помощь мобилизованным, их семьям, а также беженцам из Донбасса 78,9 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Дополнительное снаряжение для участников СВО

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«В приказ финансового департамента уже внесены изменения по целевым статьям расходов бюджета города. В том числе на организацию питания детей, материальную помощь на проезд школьникам и студентам, проживающим в пунктах временного размещения, единовременную помощь детям из семей граждан, призванных для решения задач СВО и другие меры поддержки», — пояснил начальник финансового департамента мэрии Сергей Голик.

В частности, 217 тыс. рублей выделено на организацию отдыха и оздоровления детей, прибывших из Донбасса.

На оказание материальной помощи на проезд школьникам и студентам беженцев, проживающим в пунктах временного размещения, из городского бюджета направили 101 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре 544 тыс. рублей запланировано на выплату единовременной материальной помощи в размере 20 тыс. рублей на каждого ребёнка из числа семей граждан, прибывающих в запасе ВС РФ и призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации.

В ноябре 11 млн рублей будет израсходовано на приобретение оптических приборов для нужд военных, а также 2 млн рублей на закупку квадрокоптеров и автозапчастей.

На оказание материальной помощи семьям мобилизованных граждан, проживающим в частных домовладениях, для приобретения дров и угля выделили 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из Приморья очередным сборным гуманитарным грузом 18 ноября самолётом в зону спецоперации отправили 500 зимних спальных мешков и ковриков, медикаменты и дизельный генератор большой мощности.