Якутск, 18 ноября 2022, 07:31 — REGNUM Доля в софинансировании работ по капитальному ремонту школ столицы Якутии составляет 11% вместо стандартных шести. Так ремонты оплачивались в 2022 году и продолжат оплачиваться в 2023, написал в своём телеграм-канале депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров.
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Он попытался разобраться в этом вопросе, считая долю софинансирования завышенной. Всего на ремонты городу были выделены 800 млн рублей с условием, что 6% средств выделяет регион.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии намерены провести капитальный ремонт в 58 школах, в 38 из них — в 2022 году. На эти цели республике предусмотрели финансирование в 2,8 млрд рублей.