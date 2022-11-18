Кызыл, 18 ноября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Отток населения из ряда городов Сибири и Дальнего Востока связан в том числе с экологическими проблемами. Об этом заявил зампред Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») на парламентских слушаниях по этой теме 17 ноября, сообщает ИА REGNUM.

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Это касается таких городов, как Улан-Удэ, Абакан, Красноярск, Кызыл. Одним из путей решения проблемы, по словам депутата, может стать введение льгот для перевода местных жителей на электроотопление.

«Мы ведь даже не мечтаем о газификации, хотя это ненормально, когда в Сибири добывается газ, но города не обеспечены газоснабжением. Сегодня повышение стабильности и устойчивости систем энергоснабжения и перевод населения на электроотопление должно стать приоритетом», — подчеркнул он.

Однако барьером является устаревшая редакция постановления Правительства РФ № 1600 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации…». Согласно документу, федеральные средства не могут направляться на реконструкцию электросетей, не принадлежащих муниципальным или региональным органам власти.

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