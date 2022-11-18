Пекин, , 07:17 — REGNUM Некромантией решил заняться Белый дом и превратил НАТО в «кровожадного зомби с мёртвым мозгом». Такое заявление сделал 17 ноября обозреватель китайского издания China Daily.

НАТО войной чревато Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Автор статьи поясняет, что НАТО давно нужно было похоронить как досадный атавизм холодной войны. Однако администрация президента США Джозефа Байдена решила иначе и занялась «некромантией».

«Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — отмечается в статье.

При этом в публикации чётко указывается, что причиной конфликта на территории б. УССР стало расширение НАТО на восток. Военный альянс, по мнению авторов статьи, планомерно загонял Россию в угол, полностью игнорируя её требования в отношении национальной безопасности.

Авторы статьи заявляют, что в настоящий момент у «зомби» появилась новая цель: альянс, неудовлетворённый созданным в Европе хаосом, начал внимательно приглядываться к странам Юго-Восточной Азии.

«Некромант»-Вашингтон и его детище, «зомби» НАТО провоцируют мировой хаос и новые конфликты, прикрываясь при этом фальшивыми лозунгами.

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