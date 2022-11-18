Стерлитамак, Башкирия, , 07:13 — REGNUM Семь человек, в том числе пять детей, погибли в результате пожара в частном доме в Башкирии, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожар hansbenn

Все они являлись членами одной семьи. Инцидент произошел в ночь на 18 ноября в деревне Матвеевка Стерлитамакского района.

Огонь охватил площадь в 56 квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Курске произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Из здания с помощью спасателей успели эвакуироваться 32 человека.

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