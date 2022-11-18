Владивосток, , 07:24 — REGNUM Из Приморья очередным сборным гуманитарным грузом 18 ноября самолётом в зону спецоперации отправили 500 зимних спальных мешков и ковриков, медикаменты и дизельный генератор большой мощности. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Груз из Приморья Пресс-служба правительства Приморья

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Приморцы регулярно поставляют снаряжение, технику специального назначения и другие грузы, которые необходимы защитникам.

«Край оказывает постоянную помощь нашим военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях. На регулярной основе идут поставки всего, что дополнительно необходимо бойцам на линии фронта — теплые носки, перчатки, костюмы, шапки, балаклавы и другое снаряжение», — рассказали специалисты. В зону СВО

Гуманитарный груз доставят добровольческому отряду «Тигр», а также бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, бойцам 5-й армии.

Как сообщало ИА REGNUM, очередную партию гуманитарной помощи собрали работники культуры Приморья. Вещи и медикаменты передали для добровольцев отряда «Тигр», находящихся в зоне специальной военной операции.