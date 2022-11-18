Лобня, Московская область, 18 ноября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области признал обоснованными претензии кредитора и ввёл в отношении компании, которая работает в сфере производства лифтов, скриповых подъёмников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек — ООО «Лобненский лифтостроительный завод», первый этап в процедуре банкротства. Вердикт, которым было введено наблюдение, ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела появилась запись судьи Денисюк — «введение наблюдения», но сам вердикт для ознакомления не доступен и детали пока не сообщались.

В ЕГРЮЛ пока временный управляющий не фигурирует, там руководителем по-прежнему числится владелец завода — Валерий Гиреев.

Примечательно: в феврале 2022 года компания с идентичным названием — ООО «Лобненский лифтостроительный завод», принадлежавшая сначала Гирееву, а потом Андрею Слесареву, была признана банкротом. В отношении неё открыли конкурсное производство. Этот завод существовал с 2013 года и по основному виду деятельности занимался торговлей оборудованием.

Напомним, банкротства лифтостроительного завода добивалось ЗАО «Торговый дом «Лобненский лифтостроительный завод «Вирма», предъявившее долги на сумму почти 43 млн рублей.