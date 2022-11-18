Вашингтон, 18 ноября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Беженца с территории б. УССР избили в США после его требования не называть соотечественников нацистами. Об этом 17 ноября пишет издание Salem Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде. «Драка»

Инцидент произошёл в штате Орегон ещё в мае, но в полицию пострадавший обратился лишь в ноябре. Беженец прибыл в США с супругой в апреле текущего года, они проживали в доме дяди супруги. В мае к ним в гости пришли несколько человек, в том числе 41-летний мужчина, который под влиянием алкоголя начал называть нацистами соотечественников беженца и сопроводил слова «гомофобным оскорблением».

Беженец потребовал прекратить «обзываться», и мужчины вышли из дома, чтобы уладить разногласия. Конфликтующие прошли в сарай, а родственник супруги беженца запер сарай снаружи. После этого мужчина-гость начал избивать беженца, избиение удалось прекратить только супруге, после того, как она заподозрила неладное и ворвалась в сарай.

Пострадавший беженец был госпитализирован, у него диагностировали переломы лицевых костей, повреждение глаза и лицевого нерва. Мужчина боялся обратиться в полицию, так как дядя супруги угрожал ему обвинением в драке и последующей депортацией. Когда беженец, всё же пришёл в полицию, ему посоветовали поговорить с избивавшим его мужчиной и записать разговор. Эта запись и стала основным доказательством по делу. Теперь избившему беженца мужчине предъявлено обвинение в нападении.

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