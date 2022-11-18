Благовещенск, , 07:21 — REGNUM От уплаты транспортного налога в 2022 году освободили в Приамурье семьи мужчин, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Это решение одобрили депутаты Заксобрания региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе законодательного органа.

Транспортный налог Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Закон освобождает от уплаты налога за одно транспортное средство семью военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. На льготу имеют право и контрактники, и добровольцы, и мобилизованные. Никакой бумажной волокиты не будет — заявления писать и подавать не нужно. Все сведения в налоговую направит областное министерство экономического развития и внешних связей», — разъяснил принцип действия этой меры поддержки губернатор области Василий Орлов.

Освобождение родственников военнослужащих от уплаты налога приведёт к потерям в бюджете региона почти 15 млн рублей. Меру будут применять вне зависимости от мощности автомобиля и, следовательно, размера установленного налога.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты (по 150 тыс. рублей) военнослужащим, мобилизованным из Приамурья для защиты Донбасса, перечислят в срок до 1 декабря.