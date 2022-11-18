Участников спецоперации из Приамурья освободили от транспортного налога
Благовещенск, 18 ноября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. От уплаты транспортного налога в 2022 году освободили в Приамурье семьи мужчин, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. Это решение одобрили депутаты Заксобрания региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе законодательного органа.
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Освобождение родственников военнослужащих от уплаты налога приведёт к потерям в бюджете региона почти 15 млн рублей. Меру будут применять вне зависимости от мощности автомобиля и, следовательно, размера установленного налога.
Как сообщало ИА REGNUM, единовременные выплаты (по 150 тыс. рублей) военнослужащим, мобилизованным из Приамурья для защиты Донбасса, перечислят в срок до 1 декабря.