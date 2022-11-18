Бразилиа, 18 ноября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Судебные органы Бразилии ужесточили свою позицию в отношении активистов, требующих государственного переворота после победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах, и распорядились заблокировать счета предполагаемых финансистов этого движения. Об этом пишет агентство EFE.

Протесты в Бразилии

Решение было принято судьей Алешандро де Мораешем, одним из одиннадцати членов Верховного суда, отвечающим за расследование того, что сама судебная система называет «антидемократическими» действиями.

По данным Верховного суда, блокировка банковских счетов затрагивает 43 человека, в основном бизнесменов в сельскохозяйственном секторе, которые примыкают к активистам, поддерживающим нынешнего президента Жаира Болсонару, который потерпел поражение на выборах от Лулы да Силвы.

Отмечается, что эти бизнесмены владеют грузовиками, которые блокировали дороги в знак протеста против результатов выборов, и теперь припарковали свои машины перед военными казармами в разных городах страны с целью потребовать вмешательства вооруженных сил для предотвращения инаугурации Лулы 1 января. Согласно информации суда, тысячи людей разбили палатки перед казармами и призывают к «военной интервенции», чтобы «спасти страну от коммунизма», несмотря на то, что военные их полностью игнорируют.

По мнению судьи, эти собрания людей и их явно провластные настроения равносильны «злоупотреблению правом на собрание», которое в данном случае «незаконно и преступно направлено на пропаганду несоблюдения результата» выборов посредством «разрыва демократического правопорядка».

Де Мораеш отметил, что полицейские власти сами поставили под подозрение бизнесменов, в отношении которых были заблокированы счета и которые «финансировали эти антидемократические действия», предоставив «полную инфраструктуру» — начиная от палаток и туалетов и заканчивая поставками еды для демонстрантов.

В своем решении судья добавляет, что «этот сценарий требует абсолютно пропорциональной реакции государства в смысле сохранения основных прав и гарантий» перед лицом «возможного экономического влияния в распространении антидемократических идеалов и действий».