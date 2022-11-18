Владивосток, , 06:51 — REGNUM Очередную партию гуманитарной помощи собрали работники культуры Приморья. Вещи и медикаменты передали для добровольцев отряда «Тигр», находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Гуманитарный груз из Приморья Министерство культуры и архивного дела Приморского края

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«Для добровольческого отряда «Тигр» мы приобрели предметы первой необходимости — термобелье, нижнее белье, более 500 пар носков, полотенца, медикаменты и витамины. Ещё мы положили более 1000 пар теплых носков, связанных нашими мастерами собственными руками. В каждую пару вложены открытка или письмо со словами поддержки. Такие же посылки на прошлой неделе мы отправили для военнослужащих 155-й бригады и 5-й армии», — рассказали специалисты.

Посылки от министерства культуры, отправленные в сентябре и октябре, бойцы уже получили.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Красногорске для участников специальной военной операции в защиту Донбасса объявили акцию «Баночка варенья». Неравнодушные жители планируют отправить бойцам к Новому году посылки со сладким угощеньем.