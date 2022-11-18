Токио, , 06:34 — REGNUM Баллистическая ракета, которую 18 ноября запустила КНДР, вероятно, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на пресс-конференции в таиландской столице Бангкоке.

Фумио Кисида Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства сообщил, что распорядился созвать заседание национального совета безопасности, посвященное этому инциденту. Кисида также подчеркнул, что Токио выражает «решительный протест» Пхеньяну.

Он обвинил КНДР в том, что северокорейская сторона постоянно идет на провокациях. Премьер-министр отметил, что это «категорически неприемлемо». Кисида добавил, что анализ информации о запуске продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио вводит санкции против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.

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