Токио, 18 ноября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Баллистическая ракета, которую 18 ноября запустила КНДР, вероятно, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на пресс-конференции в таиландской столице Бангкоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Глава правительства сообщил, что распорядился созвать заседание национального совета безопасности, посвященное этому инциденту. Кисида также подчеркнул, что Токио выражает «решительный протест» Пхеньяну.

Он обвинил КНДР в том, что северокорейская сторона постоянно ведётся на провокации. Премьер-министр отметил, что это «категорически неприемлемо». Кисида добавил, что анализ информации о запуске продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио вводит санкции против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.