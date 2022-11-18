Сеул, 18 ноября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Ситуация вокруг территории б. УССР подчеркнула взаимозависимость Евро-Атлантического региона и Индо-Тихоокеанской области, а также необходимость совместных действий перед лицом общих угроз. Об этом в ходе визита в Сеул заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Председатель правительства Испании подчеркнул, что отношения между Испанией и Южной Кореей находятся на самом высоком уровне, и выразил сожаление, что это первый официальный визит испанского премьер-министра в азиатскую страну с момента установления дипломатических отношений 70 лет назад.

По словам Санчеса, две страны разделяют защиту очень важных принципов и ценностей во времена «чрезвычайной неопределенности».

Он также подчеркнул необходимость «диверсификации экономических отношений» Испании в настоящее время и стремление превратить Индо-Тихоокеанскую область в ключевой регион внешней политики.