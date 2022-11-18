Тверь, , 06:33 — REGNUM Вторую попытку за 2022 год предприняли кредиторы, чтобы инициировать банкротное производство в отношении компании «Волжские верфи» из города Конаково Тверской области. Иск поступил в арбитраж региона, но пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано в суд 11 ноября Андреем Тихомировым. Сумма заявленных претензий составляет 7 864 400 рублей.

В апреле 2022 года суд отказал управлению налоговой службы в банкротстве этой же судостроительной компанией из Конаково, указав на отсутствие средств для финансирования процедуры у должника. Также в тот период действовал федеральный мораторий на возбуждение банкротных производств. Мораторий закончился 1 октября 2022 года.

Известно, что в мае 2021 года верфи спустили на воду своё первое судно — катамаран Pacifico 99. Предприятие заявляло о планах в перспективе также строить инспекционные и пассажирские суда, в том числе для продажи их за пределы России.

Напомним, иск о своём банкротстве ранее также подала «Восточная верфь» из Владивостока. Она заявила о наличие крупных долгов перед кредиторами. Иск пока судом не рассмотрен, но ряд кредиторов уже заявили о намерении подать аналогичные претензии.