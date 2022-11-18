Сан-Франциско, США, , 06:28 — REGNUM Свои офисы закрывала компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, сотрудникам приказано покинуть здание. Об этом 17 ноября сообщает издание Business Insider.

Twitter Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что все офисы компании будут закрыты как минимум до 21 ноября. Распоряжение о закрытии офисов вступило в силу немедленно, работникам поступил приказ покинуть здание, действие их пропусков приостановлено.

Отмечается, что причиной такого решения стали опасения нового владельца компании, американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска по поводу возможных диверсий и саботажа на фоне массовых увольнений сотрудников.

«Для того, чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен», — цитирует издание выдержку из электронного письма для сотрудников.

Напомним, Илон Маск выдвинул условия для дальнейшей работы: либо остаться в компании и работать «с высокой интенсивностью», либо получить выходное пособие за три месяца и покинуть компанию. После истечения срока на обдумывание предложения, начались массовые увольнения сотрудников.

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